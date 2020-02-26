Шизофрения и жуть: новый клип Лободы «Новый Рим» вызвал шок у зрителей

Накануне на YouTube состоялась премьера долгожданного клипа на песню «Новый Рим» Светланы Лободы. По сюжету, на землю рухнула летающая тарелка, и в месте ее падения начинает твориться нечто.

В видео певица сменила несколько образов – от неестественно изгибающегося крипового и пассажирки НЛО до суперзвезды танцпола. Зрители поспешили оценить увиденное, и на Лободу в основном посыпались негативные отзывы:

«Выключите звук и посмотрите… это жуть! А потом послушайте без просмотра… и это двойная жуть!», «Клип с элементами шизофрении», «Что только не напишут и не снимут в «интересном состоянии», фантазия работает очень в нестандартном направлении. Хорошо это или плохо, зависит от того, кто какой образ жизни ведёт… Для меня это дно…» — выразили свои чувства комментаторы видеохостинга.

Поколдовал над новым видео Лободы ее давний приятель Алан Бадоев, который известен своим креативным подходом. Но, судя по обратной связи от подписчиков, вещь им не зашла.

Однажды в интервью Ксении Собчак Лобода призналась, что проводит четкую границу между собой как артисткой и как личностью.