Отличный результат: Лобода похвасталась просмотрами своего клипа

За несколько дней видео получило более 5 миллионов просмотров.

Новый клип Светланы Лободы был опубликован в сервисе Youtube 25 февраля, но за такой короткий срок видео уже сумело собрать более миллионов просмотров. Однако соотношение лайков и дизлайков выглядит странно, обычно успешные ролики имеют гораздо больше положительных оценок по сравнению с отрицательными. Но видео «Новый Рим» собрало 24 000 лайков и 15 000 дизлайков.

Светлана поделилась радостью от высокого числа просмотров своего проекта в личном аккаунте в Instagram, а ее поклонники поддержали ее заявив, что клип получился мощным и качественным, благодаря сплоченной работе съемочной группы и личному таланту артистки.

Напомним, по сюжету ролика на планету падает космическая тарелка, в которой оказывается Лобода. Певица начинает покорять планету максимально странными танцами, а в финале даже зачитывает немного рэпа.