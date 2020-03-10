«Дай Бог ему здоровья»: Тимати высказался по поводу скандала с Джиганом

Тимати прокомментировал скандал с участием рэпера Джигана и его супруги Оксаны Самойловой. Напомним, в Международный женский день Денис Устименко оказался госпитализирован в медицинский центр по реабилитации наркозависимых. По слухам, врачей супругу вызвала многодетная мать – модель Оксана Самойлова. Позже в ее Instagram появилось сообщение, что она «не хотела бы просыпаться в этот день». Это предложение стало единственным официальным комментарием.

Поклонники творчества Джигана поспешили узнать мнение Тимати на тему происходящего. Последний емко высказался спустя двое суток после скандала.

«Дай Бог ему здоровья», — кратко написал он, избегая оценочности.

Тем временем, многие хотят услышать и позицию рэпера Гуфа – с ним у Джигана некоторое время назад произошел конфликт. Первый во всеуслышание обвинил второго в употреблении запрещенных веществ. Долматов на множащиеся вопросы у себя в комментариях предпочитает не отвечать.