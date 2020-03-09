«Проблемы есть»: сосед Джигана и Самойловой поделился подробностями жизни семьи рэпера

Сосед рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой подтвердил существование серьезных проблем в паре. Ранее стало известно, что в Международный женский день Денис Устименко (именно так звучит настоящие имя и фамилия исполнителя) оказался в реабилитационном центре для наркозависимых. Когда Джиган вышел в прямой эфир, его внешний вид шокировал многих подписчиков: с лица рэпера исчезли брови, сам он вел себя буйно и ругался матом. Позже некоторые предположили, что подобным образом Самойлова и Джиган пиарятся – в последнее время их финансовые нужды значительно возросли.

Коллега и сосед семейной четы сложности в паре подтвердил. «Комсомольской правде» неназвавшийся человек рассказал, что Джиган, скорее всего, оказался в рехабе по доброй воле, ведь заставить его что-то сделать без желания практически невозможно. Отрицает спикер и факт пиара – по его мнению, если бы дело действительно обстояло так, Оксана вела бы себя по-другому.

«Джигана нельзя заставить и куда-то отправить. Он сам решился на реабилитацию и переосмысление жизни. Проблема есть, но нормальные люди не пойдут о ней вещать на телепередачи, хотя уже зовут», — поделился сведениями инкогнито.

Тем временем Самойлова по-прежнему не комментирует скандал в собственной семье. Джиган же разместил несколько архивных видеороликов, а также публично попросил у жены прощения.