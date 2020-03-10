Антон Лиссов из Little Big женился в преддверии «Евровидения»

Солист петербургской группы Little Big Антон Лиссов женился в преддверии «Евровидения». Кадры с бракосочетания обнародовала продюсер музыкального коллектива Алина Пязок. Торжество прошло по классической схеме: сначала пара официально оформила отношения в ЗАГСе, а затем вместе с друзьями и родственниками поехала отмечать торжество в один из баров Питера.

Супругой артиста стала фотограф Анжелика Иванова. Пязок обнародовала несколько кадров с трогательного торжества. На них Анжелика и Антон входят в зал бракосочетаний. В какой-то момент на несколько секунд происходит заминка из-за длинного шлейфа платья. Впрочем, этот эпизод общего настроения не испортил. Позже, уже в ресторане друзья жениха торжественно подбрасывают героя вечера к потолку. Сами новоиспеченные супруги новый этап в жизни пока не прокомментировали.

На торжестве присутствовали напарники Лиссова по Little Big. Солистка Софья Таюрская выбрала для выхода яркое платье на тонких бретелях. Илья Прусикин появился в «пижамном» пестром костюме. Участники коллектива засветились на общем снимке на фоне главной лестницы дворца бракосочетаний.