Пиар-менеджер Little Big сообщила, когда группа выпустит настоящую песню для «Евровидения»

В субботу, 7 марта, в Сети появился отрывок, который многие приняли за официальный релиз.

Пиар-менеджер группы Little Big, которой в скором времени предстоит защищать честь России на «Евровидении» сообщила, когда ожидается релиз официального трека. Напомним, утром 7 марта в Сети появился небольшой отрывок сингла под названием «Little Big «UNO» (Official Audio) Eurovision 2020 Russia». Авторы опубликовавшего видео YouTube-канала сообщили, что именно эта песня должна прозвучать от российских исполнителей.

Чуть позже солистка Little Big Софья Таюрская этот факт опровергла. В прямом эфире на личной странице в Instagram певица пояснила, что к релизу «Uno» отношения не имеет. Пиар-менеджер группы Полина Храмова также объяснила, что у ребят из Петербурга еще есть время, чтобы анонсировать сингл. Официально он появится в аккаунте ребят, а не на сторонних площадках. Заявить трек необходимо до 9 марта.

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — передает ее слова Nation News.

О том, что Little Big официально представят Россию на песенном конкурсе, стало известно 3 марта. Ранее среди прочих кандидатур звучали имена Александра Панайотова, Ольги Бузовой и Zivert.