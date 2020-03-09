«Простое послание»: дочь Заворотнюк расценила болезнь матери как знак

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна усмотрела в болезни матери знак. Спустя долгое время девушка решила-таки поделиться с окружающими переживаниями по поводу непростого периода в жизни. Ранее Анна признавалась, что испытывает сильный стресс из-за происходящих в ее жизни событий. В какой-то определенный момент наследнице актрисы захотелось разделить переживания с другими, но сделать это в полной мере она не может.

После Всемирного женского дня Заворотнюк порассуждала о черной полосе. Она предположила, что все происходящее с ней и с мамой – черная полоса, в которой нужно углядеть послание, что именно ты делаешь не так. Через сложности человек приходит к своему истинному потенциалу, умудряется раскрыть истинное «я», считает Заворотнюк. Так называемая темная сторона нужна для того, чтобы доработать в себе слабые места.

«И когда человек встанет на правильный путь, тень обернется светом и откроет нам новые возможности, силы, новых людей и новое светлое будущее», — с надеждой высказалась она. Таким образом, Анна рассчитывает – ее мама поправится во что бы то ни стало!