«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«Секс и смех продлевают жизнь»
Анастасия Волочкова

«Я держу все глубоко внутри»: дочь Заворотнюк призналась, что переживает сильный стресс

Анна сообщила, что молится за здоровье матери.

«Я держу все глубоко внутри»: дочь Заворотнюк призналась, что переживает сильный стресс
Анастасия Заворотнюк. фото: globallookpress.com/

Анастасия Заворотнюк осенью 2019 года попала в больницу. Первое время не было никаких сведений о ее состоянии. Семья долгое время хранила молчание. Позже подтвердилось, что актриса тяжело больна. Она проходит лечение в одной из столичных клиник. Однако после Нового года никаких новых известий о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» не поступало. Ее супруг Петр Чернышев один раз появился на публике с младшей дочкой Милой и даже не стал бурно отмечать день рождения. А старшая наследница актрисы Анна уехала в Италию.

Пока остается неизвестным, продолжает ли Заворотнюк лечиться в российской больнице. Ходили слухи, что она выписалась, чтобы уехать за границу. 7 марта, впервые за несколько месяцев, старшая дочь артистки вышла на связь. Она опубликовала тревожный пост в соцсети. Девушка призналась, что переживает сложный период в жизни.

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиьтся с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», — написала Анна.

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Инна Маликова поддержала наследницу звезды. «Анечка, родная! Молимся», — заверила она. Поклонники тоже написали девушке много теплых слов и выразили надежду, что Заворотнюк скоро поправится.

«Все будет хорошо! Я молюсь о здоровье вашей мамы, пусть она поскорее выздоравливает», «Анечка, главное сейчас сосредоточиться на самом главном человеке», «Анечка, мы тебя тоже очень сильно любим», — стали писать пользователи Сети.

Отметим, что во время путешествия по Италии Анна посетила множество храмов. Она не перестает каждый день молиться за маму.

Тэги

Анастасия ЗаворотнюкАнастасия Заворотнюк последние новостиАнна Заворотнюкзаворотнюк болезньзвездные семьи
Loading...