«Я держу все глубоко внутри»: дочь Заворотнюк призналась, что переживает сильный стресс

Анастасия Заворотнюк осенью 2019 года попала в больницу. Первое время не было никаких сведений о ее состоянии. Семья долгое время хранила молчание. Позже подтвердилось, что актриса тяжело больна. Она проходит лечение в одной из столичных клиник. Однако после Нового года никаких новых известий о состоянии звезды сериала «Моя прекрасная няня» не поступало. Ее супруг Петр Чернышев один раз появился на публике с младшей дочкой Милой и даже не стал бурно отмечать день рождения. А старшая наследница актрисы Анна уехала в Италию.

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Пока остается неизвестным, продолжает ли Заворотнюк лечиться в российской больнице. Ходили слухи, что она выписалась, чтобы уехать за границу. 7 марта, впервые за несколько месяцев, старшая дочь артистки вышла на связь. Она опубликовала тревожный пост в соцсети. Девушка призналась, что переживает сложный период в жизни.

«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много чем есть поделиьтся с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно и я держу все глубоко внутри своего сердца. Я в поисках своей точки опоры, конечно же, семья и близкие люди очень мне помогают. Я люблю вас всех, и я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», — написала Анна.

Инна Маликова поддержала наследницу звезды. «Анечка, родная! Молимся», — заверила она. Поклонники тоже написали девушке много теплых слов и выразили надежду, что Заворотнюк скоро поправится.

«Все будет хорошо! Я молюсь о здоровье вашей мамы, пусть она поскорее выздоравливает», «Анечка, главное сейчас сосредоточиться на самом главном человеке», «Анечка, мы тебя тоже очень сильно любим», — стали писать пользователи Сети.

Отметим, что во время путешествия по Италии Анна посетила множество храмов. Она не перестает каждый день молиться за маму.