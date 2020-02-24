Старшая дочь Анастасии Заворотнюк посетила храмы в Италии

Анастасия Заворотнюк осенью 2019 года оказалась в больнице. Первое время ничего о состоянии актрисы не было известно. Семья женщины хранила молчание, но позже, чтобы развеять недостоверные слухи, близкие объяснили, что звезда «Моей прекрасной няни» серьезно больна. Супруг артистки, Петр Чернышев, постепенно вернулся на лед и стал выступать в ледовых шоу Татьяны Навки. Несколько раз появлялась информация, что он навещал жену в компании младшей дочки Милы.

Также в прошлом году на фоне слухов о тяжелой болезни матери приехала в Москву старшая дочь Заворотнюк, Анна. Она ранее жила и работала в США. Девушка лишь изредка виделась с родительницей. Теперь она попыталась наладить бизнес в России, открыв шоу-рум, но он просуществовал недолго. Отметив день рождения в больнице с мамой, похоже, Анна решила развеяться. В середине февраля наследница актрисы отправилась в Италию.

Сначала девушка посетила Ватикан. Там она заглянула в Сикстинскую капеллу. Поклонники уверены, что Анна молилась за здоровье Заворотнюк. А добравшись до Сиены, девушка также решила посетить храм. Она поделилась снимками из старинного Сиенского собора. А налюбовавшись местными красотами, наследница знаменитости отведала десерт в кафе.

Никаких новых известий о Завортнюк нет уже несколько месяцев. Поклонники считают, что она пошла на поправку, раз ее дочка устроила себе каникулы. Они уверены, что девушка бы не покинула Москву, если бы ее мама находилась критическом состоянии. Фанаты ждут новых весточек от семьи артистки. Напомним, что недавно отметил день рождения муж Анастасии, Петр Чернышев, коллеги и друзья желали его супруге скорейшего выздоровления.