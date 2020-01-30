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Брежнева и Полунин стали членами жюри в новом танцевальном шоу

Певица поделилась первыми фото со съемочной площадки проекта.

Брежнева и Полунин стали членами жюри в новом танцевальном шоу
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com/

Вера Брежнева для многих является не только любимой певицей, но и эталоном женственности и стиля. Супруг звезды, Константин Меладзе, уже блистал на шоу «Голос» и даже был признан лучшим наставником. А теперь и сама артистка решила попробовать сесть в кресло наставника, но в другом проекте. Уже скоро на Первом канале стартует танцевальное шоу «Dance революция», в котором супруга Меладзе предстанет в роли члена жюри.

Съемки проекта уже стартовали, поэтому накануне певица поделилась первыми кадрами в новом амплуа. Вершить судьбы танцоров она будет с хореографом, актрисой, профессором Аллой Сигаловой, а также с артистом балета Сергеем Полуниным.

Благодаря технологии 360 градусов у зрителей появится уникальная возможность рассмотреть каждый танец в буквальном смысле со всех сторон. А судьям нужно будет сказать «да», чтобы участник прошел в следующий тур, но свое добро должны сказать минимум два члена жюри, иначе танцор покинет шоу.

Похоже, что первый съемочный день был насыщенным и наполненный позитивом. Брежнева была облачена в брюки-шаровары, блестящий топ и серебристый жакет.Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж. А вот ее коллеги предпочли стиль total black.

«Для меня самым трудным оказалось говорить «нет», — призналась артистка поклонникам.

Многие пользователи Сети обрадовались старту нового проекта и уже назвали Веру самой привлекательной наставницей. «Везде успеваете, причем на разных континентах! Умничка наша, трудяжка!», «Какой состав!», «Ничего себе жюри! Не позавидуешь конкурсантам, такая ответственность», «Самый лучший и привлекательный судья в начинающем сезоне», — прокомментировали новость подписчики. Добавим, что танцевальное шоу стартует 9 февраля в 22:00 на Первом канале.

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Брежнева последние новостиВера БрежневаЗвездный стильСергей ПолунинШоу "Dance Революция"
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Брежнева и Полунин стали членами жюри в новом танцевальном шоу
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