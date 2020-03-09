«Слабачок»: Лиза Галкина не постеснялась в выражениях во время игры с отцом

Шестилетняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой не постеснялась в выражениях во время игры с отцом. 9 марта в фан-аккаунте Лизы появилось видео, на котором запечатлен процесс игры юмориста с девочкой. В кадре настойчивый ребенок требует у папы сыграть с ней еще одну партию. В качестве весомых аргументов Лиза использует не только просьбы, но и яркие эпитеты, ярко характеризующие игровые навыки главы семьи.

«Играем снова! Игрок! Слабачок», — высказалась Лиза и стукнула кулаком по столу.

К «оскорблениям» сам Галкин отнесся философски. Он мудро заметил, что дочь очень любит его «угнетать». Отрицать этот факт Лиза не стала, а просто посмеялась над забавным словом.

Рассмешил эпизод из жизни девочки и подписчиков аккаунта. Люди подметили, что после такой просьбы не поиграть с Лизой просто невозможно. «С кого-то же нужно начинать угнетать», «Угнетай его полностью», «Ну Лизок умничка! Острая на язык», — поделились они своим мнением по поводу увиденного.

Ранее Максим Галкин дистанционно поздравил женщин своей семьи с 8 Марта. Любимым он посвятил трогательное видео, выстроенное из многочисленных домашних кадров. Видеоряд плавно сменялся под песню Кристины Орбакайте «Ты со мной».