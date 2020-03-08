«Мысленно с вами»: Галкин отправил своим «девчонкам» трогательное видеопослание

Артист в настоящее время находится на гастролях, поэтому лично поздравить жену и дочь не смог.

Максим Галкин оказался в Международный женский день на гастролях, поэтому лично поздравить жену Аллу, дочь Лизу и других родственниц не смог. Однако в своем блоге он сделал это дважды.

Вначале он выложил в Instagram видео, посвященное всем женщинам сразу. Однако в кадре предстали его близкие – жена Алла, а также дети Лиза и Гарри. Юморист показал расцветающий двор своего замка, найдя много теплых весенних слов в адрес прекрасной половины человечества.

Потом юморист решил поздравить своих близких вторым постом. В Сети он разместил ролик под песню Кристины Орбакайте. На видео появляется Пугачева, ее дочери Кристина и Лиза, а также внучка Примадонны Клавдия. Оказалось, что клип специально к этому дню смонтировали поклонники Аллы Борисовны.

«Отдельные поздравления чудесным девчонкам моей семьи @alla_orfey, @orbakaite_k, @claudiazemtsova и Лизочке! Я на гастролях, но мысленно с вами, будьте счастливы! За видео спасибо фан-странице @maximalla_family», — написал он.

Кстати, Алла Борисовна тоже отметилась на 8 марта дважды в личном блоге. Вначале она похвасталась оригинальными сумочками, которые ей подарили в честь праздника. А потом опубликовала традиционное селфи, написав несколько теплых слов в адрес женщин.