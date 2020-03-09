«Не считаю 8 Марта праздником!»: знаменитости высказались о Международном женском дне

Праздник весны, красоты и женственности 8 Марта каждая семья отмечает по-своему. Портал Teleprogramma.pro поинтересовался у звезд отечественного шоу-бизнеса, что для них значит этот день.

Ирина Слуцкая: «8 Марта ассоциируется именно с мимозами»

Знаменитая фигуристка, двукратная чемпионка мира, телеведущая Ирина Слуцкая отметила, что для нее — это хороший повод, чтобы собраться вместе с семьей:

«Это день в календаре, когда женщины могут почувствовать себя в центре внимания, все мужчины наполнены любовью и уважением к ним, одаривают цветами. У меня, кстати, почему-то 8 Марта ассоциируется именно с мимозами», — поделилась своими мыслями звезда. И добавила: «Я считаю, все это внимание должно быть не только 8 Марта, но и во все 365 дней в году».

Тутта Ларсен: «Для меня это не праздник»

А вот журналистка Тутта Ларсен не считает 8 Марта за праздник — для нее это обычный день в году.

«Все эти цветочки, стихи, многочисленные подарки, страх забыть кого-то поздравить, страх, что кто-то обидится… Я чувствую себя заложником этого «праздника», — рассказала телеведущая.

Она подчеркнула, что в ее семье наиболее важными являются православные праздники.

Сергей Жуков: «С 8 Марта поздравляю даже поклонниц»

Продюсер, композитор и певец Сергей Жуков с удовольствием признался, что любит делать подарки. И 8 Марта — это один из прекрасных поводов сделать приятное любимым и близким.

«Мне, например, нравится посвящать стихотворения. Это всегда выходит очень трогательно. Также прекрасной идеей для подарка любимой женщине, как мне кажется, является романтическое путешествие на двоих. Особенно это ценно в нашей семье», — поделился музыкант.

Он добавил, что всегда поздравляет не только родных, но и своих многочисленных поклонниц с этим весенним праздником.

А вы считаете 8 Марта настоящим праздником? Какой подарок сделали своим прекрасным дамам?