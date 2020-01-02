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«Как же я скучала!»: Слуцкая вернулась к маленькой дочери

Фигуристке в силу своей профессии приходится часто путешествовать. Буквально перед самым Новом годом она вернулась домой из тура по России.

«Как же я скучала!»: Слуцкая вернулась к маленькой дочери
Ирина Слуцкая. Фото: Global Look Press

Спортсменка Ирина Слуцкая является многодетной матерью. Третьего ребенка она родила в 2019 году — девочку назвали Кирой.

Вернувшись из тура, родительница первым делом поспешила к детям, в частности к своей маленькой крохе. «2020 год только начался, а времени на Instagram так и не нашла вчера. Но зато мы прекрасно прогулялись с моей маленькой Кирой. Как же я по этому скучала!» — призналась Слуцкая.

По словам Ирины, у нее не запланировано поездок на ближайшее время. Теперь она сможет посвятить всю себя любимому супругу и наследникам.

«Кирочка вроде даже особо и не заметила моего отсутствия. Все такая же милая и веселая малютка. Теперь-то меня от нее за уши не оттащить! Мы много гуляем, играем, кушаем, спим вместе, в общем, делаем все то, чего мне так сильно не хватало!» — заявила любящая мать.

Напомним, первых двух детей — 12-летнего сына Артема и 9-летнюю дочь Варвару — фигуристка родила от первого мужа, Сергея Михеева. Супруги прожили вместе 17 лет, после чего развелись. Но Слуцкая не долго грустила одна. Вскоре после разрыва она снова вышла замуж за старого друга — бизнесмена Алексея Говырина. Именно ему Ирина подарила дочь Киру.

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«Как же я скучала!»: Слуцкая вернулась к маленькой дочери
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