Звездные истории

Сергей Жуков о новогодних каникулах: «Отдыхать будем до февраля»

Музыкант проводит отпуск в Китае и Таиланде.

Сергей Жуков о новогодних каникулах: «Отдыхать будем до февраля»
Музыкант Сергей Жуков на отдыхе. Фото: Инстаграм

Солист легендарной группы «Руки вверх!» Сергей Жуков отдыхает со своей семьей в теплых странах. Музыкант уже почти 12 лет женат на бизнесвумен Регине Бурд. Супруги воспитывают трех детей, но на этом останавливаться не намерены.

Вместе с женой Сергей Жуков занимается семейным бизнесом: пара открыла уже две кондитерских. Но главное место в жизни влюбленных занимают дети.

— В нашей семье есть традиция – весь январь мы отдыхаем с детьми за границей, — рассказывает Сергей Жуков Teleprogramma.pro. — У них каникулы, поэтому стараемся уезжать на море, ближе к солнцу. Но к середине февраля я снова буду в строю.

— Где вы сейчас отдыхаете с семьей?

— Сначала мы решили посетить всей семьей Китай — Гонконг. Моя старшая дочь Сашенька (от первого брака – прим. ред.) тоже смогла прилететь к нам, и мы классно провели время. Дальше, уже по традиции, мы  летим в Таиланд на Самуи.

— Почему именно Самуи? У вас с ним связаны какие-то события?

— Мы обожаем Таиланд, каждый год летаем на Самуи. Но, при этом, стараемся посетить и другие места, чтобы показать детям больше стран и городов, где они не были.

— На каких экскурсиях были?

— В Гонконге, например, мы посетили много экскурсий и, конечно, максимально старались прочувствовать город. Запомнились местные достопримечательности и парки, Большой Будда, высочайшая точка острова Гонконга «Пик Виктории», с которого открывается потрясающая панорама города. Детей больше всего впечатлила канатная дорога со стеклянным полом, даже мне местами было страшно (смеется).

— Какие экскурсии можете посоветовать посетить нашим читателям?

— Все зависит от количества дней, которые вы планируете провести в городе. Советовать можно бесконечно, но я очень рекомендую каждому, кто собирается сюда, максимально прочувствовать атмосферу города и местный колорит, а для этого нужно больше гулять. Поверьте, это того стоит.

Кстати, год назад Сергей Жуков купил элитную квартиру в центре Москвы с видом на Арбат. Место было выбрано не случайно. Дело в том, что в 200 метрах от нового жилья Жуков открыл кондитерскую, на которую возлагает большие надежды. Поэтому музыкант хочет быть поближе к новому месту работы.

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Тэги:

группа «Руки вверх!»Сергей ЖуковСергей Жуков и Регина Бурд
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Сергей Жуков о новогодних каникулах: «Отдыхать будем до февраля»
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