«Очень счастливая девочка»: Рита Дакота отмечает юбилей

Певица призналась, что к своему возрасту смогла получить все, о чем могла только пожелать.

9 марта певица Рита Дакота отмечает юбилей. Певице исполняется 30 лет. В этот день артистка призналась — она чувствует себя невероятно счастливой, ведь сейчас у нее есть все, что только можно пожелать, — семья, дочь, любимый человек и обожаемая работа. Певица также подметила — то обилие пожеланий, которое поступило ей, когда исполнялось 29 лет, целиком исполнилось к 30. Сейчас Дакота верит в силу чужого доброго слова.

«Я очень, о-о-о-очень счастливая девочка, я и не мечтала о такой жизни никогда, а теперь она — моя реальность», — сказала она.

Именинница резюмировала — что загадать на этот праздник, она не знает, ведь просить ей больше не о чем. В перспективе Рита планирует делиться своим теплом с окружающими как можно интенсивнее. Дакота призналась — она очень любит людей и готова обмениваться с ними любовью, светом, знаниями и энергией.

«Ловите мое тепло, подключайтесь к нему на здоровье, швыряюсь любовью в каждого из вас», — улыбнулась Рита.

Примечательно, что бывшую супругу не спешит поздравлять экс-муж Дакоты — Влад Соколовский. Однако свои теплые слова ей уже передали коллеги по сцене — Эмин, Шена, Света Светикова, Софья Таюрская и другие.