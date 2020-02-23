«Такой волдырь там гигантский…»: Рита Дакота обожгла ногу перед выступлением

23 февраля в Москве прошло праздничное музыкальное шоу «Жара в Вегасе». На нем среди прочих звезд выступила певица Рита Дакота. Отчитавшись о своем выходе на сцену в Instagram, 29-летняя артистка спросила у поклонников, не было ли видно в видеотрансляции, что она хромает. Дело в том, что перед самым концертом девушка наступила в гримерке ногой на горячую плойку.

«Как больно! Как мне теперь сегодня спеть?! — кричит Рита в «сториз», снимая роковой инструмент для волос, лежащий на полу. — У меня такой волдырь там гигантский…»

Стопу певицы обработали специальным средством, после чего она надела обувь и вышла на сцену. И лишь в некоторых моментах выступления можно было подумать, что Дакоте неудобно стоять.

Напомним, этим летом Рита Дакота сломала палец на ноге, когда решила поиграть с маленькой дочкой на детской площадке. А за месяц до этого певица Анита Цой серьезно повредила ногу на фестивале «Жара». Звезде пришлось удалить ноготь на ноге, в результате чего она выступала перед своими поклонниками в инвалидном кресле.