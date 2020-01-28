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«Пусть всю жизнь носит однотонное, как дура»: Дакота отказалась от цветастых платьев из-за тату

Певица не жалеет о сделанных рисунках на теле, но ограничивает себя в гардеробе.

«Пусть всю жизнь носит однотонное, как дура»: Дакота отказалась от цветастых платьев из-за тату
Рита Дакота не жалеет от татуировка, хоть они ей и мешают. Фото: globallookpress.com

Певица Рита Дакота опубликовала в Instagram откровенное фото из бассейна, на котором видны ее татуировки на локте и под левой грудью. Однако 29-летняя девушка решила не похвастаться рисунками на своем теле, а наоборот, посетовать на них.

«Стала бы я так забиваться, если бы можно было вернуть время назад? Нет. Иногда мне так хочется красивого «чистого» женского тела. Хочется пестрое платье, которые я не ношу, потому что по цветовой гамме не сочетается с цветным «рукавом». Но жалею ли я? Нет, не жалею», — написала артистка.

Она назвала эти рисунки «неверными решениями», вписанными в ее «книгу жизни». Совершенные ошибки привели девушку в ее нынешнее осознанное и счастливое состояние, поэтому она не готова отказаться от них.

Певица подчеркнула, что не жалеет ни о татуировках, ни о браке с Владом Соколовским. Похоже, что свое трехлетнее замужество с коллегой по цеху Дакота тоже записала в неверные решения, но оно принесло ей радость в виде любимой дочери Мии, поэтому страдать Маргарита не собирается.

Кстати, говоря о дочке, певица отметила, что не хотела бы, чтобы ее наследница делала себе татуировки, но со своим материнским примером она не сможет запретить Мии вгонять краску под кожу.

«Пусть забивается, пусть перекрывает другими татухами неудачные портаки и жалеет о них еще больше. Пусть потом всю жизнь носит однотонное, как дура (как мама). Любой опыт прекрасен», — разоткровенничалась Дакота.

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«Пусть всю жизнь носит однотонное, как дура»: Дакота отказалась от цветастых платьев из-за тату
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