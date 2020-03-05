«Подписываете явку в суд»: поклонники «аптечного блогера» Диденко угрожают расправой Марии Погребняк

Поклонники ставшей скандально известной Екатерины Диденко угрожают расправой супруге футболиста Павла Погребняка Марии. Блогер стала приглашенным экспертом на передаче Андрея Малахова «Прямой эфир». Там Погребняк не стеснялась в выражениях и заявила, что провизор хайпится на смерти своего мужа и друзей, а подробностями случившегося с аудиторией не делилась, потому что подписала контракт о неразглашении с организаторами передачи.

Спустя несколько дней Екатерина Диденко обнародовала в stories в Instagram призыв к подписчикам отправлять ей скриншоты чужих нелицеприятных высказываний в свой адрес. Поклонники «аптечного блогера» восприняли призыв буквально. Маша Погребняк рассказала, что сейчас ей активно поступают угрозы.

«Все, кто сейчас смелый и пишет мне угрозы! Знайте, вы подписываете себе явку в суд. После такси уже многие там побывали», — высказалась она.

Позже Погребняк рассказала, как она, вместе с юристом и полицией, разыскивала тех неизвестных, кто писал ей гадости после истории с таксистом. Мария подметила, что всех, кто позволял себе нелестные отзывы, отыскали достаточно быстро, даже несмотря на отсутствие фото в профилях. Сейчас этим людям предстоит ответить по закону.