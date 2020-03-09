Джиган в клинике наркозависимых, а Рудковская в изоляции: как знаменитости отметили 8 Марта

Долгожданный праздник весны и красоты 8 Марта завершился, и самое время узнать, как провели его отечественные селебритис. Самым неординарным и непраздничным получился этот день у семьи Джигана и Оксаны Самойловой. Рэпер неприятно удивил своих фанатов тем, что несколько дней назад провел в нетрезвом виде прямой эфир и не постеснялся выругаться матом при малолетней дочери. Оказалось, это лишь «цветочки». Настоящий «подарок» к 8 Марта своей супруге Джиган преподнес в самый праздник: в личном аккаунте в Instagram певец поделился видео из необычного места, которое он сам называл психушкой. Оказалось, что это центр реабилитации для зависимых от алкоголя и наркотиков Seaside Palm Beach. Что именно произошло в любимой миллионами фанатов семье рэпера и модели, не сообщается. Однако очевидно, что 8 Марта пара провела по отдельности.

В четырех стенах провела праздничный вечер светская львица и продюсер Яна Рудковская. Дело в том, что знаменитость находится на карантине после посещения неблагополучной по коронавирусу страны, о чем сама сообщила в своем микроблоге подписчикам:

«Впервые в своей жизни в праздник сижу дома и буду находится ещё 9 дней , я на 14 дневном карантине (самоизолировании) после моей поездки во Францию» — написала Рудковская.

Без подарков супруга Евгения Плющенко, конечно, не осталась: она показала, как ее поздравили родные.

Вдали от дома провели мартовский уикенд Регина Тодоренко и Влад Топалов. Как сообщила телеведущая, муж увез ее в Санкт-Петербург. Оттуда звездная пара публикует посты и сторис в Instagram , рассказывая о своем передвижении по северной столице.

Еще дальше забралась сестра Жанны Фриске Наталья. Она устроила себе в Шри-Ланке шикарный пляжный отпуск, о чем рассказала своим подписчикам на фото и видео в Instagram. В честь праздника девушка исполнила горячий танец под палящим солнцем.

больше по теме Наталья Фриске зажигательно станцевала в мини-бикини в честь 8 марта В настоящее время сестра знаменитой певицы отдыхает в Шри-Ланке.

А вот у Юлии Ковальчук тоже случились танцы. Только знаменитая певица выступила зрителем горячей хореографии – она вместе с подругами посетила популярный эротический театр столицы, о чем страстно сообщила в социальной сети подписчикам:

«Стильно, сексуально, трудоёмко и красиво! Я как хореограф по профессии, конечно, вглядывалась больше других, но послевкусие в любом случае сладковатое…» — отметила супруга Алексея Чумакова.

Не все звезды смогли позволить себе полноценный выходной и в честь праздника хорошенько отдохнуть, как их некоторые коллеги. Например, оперная дива Анна Нетребко в этот вечер выступала в Бельгии на сцене Королевской Оперы Валлонии в Льеже.

«Какая горячая публика! Спасибо! А как вы провели 8 марта?» — написала под видео с выступления в Instagram популярная исполнительница.

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян провел вечер вдали от своей половинки. У популярного блогера начался гастрольный тур. 8 марта он выступал в Калуге и поздравлял поклонниц с праздником, одаривая со сцены розами каждую фанатку.