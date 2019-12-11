Тодоренко оштрафовали на 10 тысяч долларов за длинный язык

В 2015 году между Региной Тодоренко и руководством телеканала «Пятница» произошел серьезный конфликт. Ведущая тогда чуть не лишилась своего рабочего места, но все обошлось лишь крупным штрафом. Как все тогда происходило, ведущая рассказала на шоу «Осторожно, Собчак!».

больше по теме Forbes ошибся: Тодоренко зарабатывает примерно как Собчак Эта сумма превышает заявленные журналом 860 тысяч долларов.

На тот момент звезда ТВ уже 5 лет была в бесконечных разъездах по всему миру из-за специфики работы в программе «Орел и решка». Усталость сказывалась на ее эмоциональном состоянии и способности трезво мыслить. Плюс ко всему девушка отправилась в путешествие по России с рекламным туром телеканала.

На одной из встреч со зрителями Тодоренко неожиданно призналась поклонникам, что золотой карты, которую дают ведущим «Орла и решки», на самом деле нет. Она условная и создана лишь для того, чтобы просто показывать ее в кадре. Гостиницы, роскошные обеды в ресторанах – это всего лишь картинка.

«Иногда гостиницы нам давали по бартеру, и мы снимались в них по 2-3 часа, а по телевидению показывали, будто это несколько дней», — говорила Регина.

Эти откровения не остались незамеченными телеканалом, утро следующего дня началось с разборок с руководством, которое подумало, что девушка таким образом решила слиться из передачи. Однако Тодоренко заверила их, что совершила невероятную глупость, и ей вменили лишь штраф, равный паре гонораров за ведение этого проекта. Под нажимом Ксении Собчак Регина озвучила цифру, равную примерно 10 тысячам долларов.