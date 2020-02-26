«Я скромняга, а Влад не стесняется»: Тодоренко объяснила, почему зовет мужа на свои шоу

В недавнем интервью избранница музыканта Влада Топалова объяснила, почему зовет мужа на свои проекты. По словам знаменитости, ее возлюбленный действительно сыграл огромную роль в первых сезонах шоу «Пятницы с Региной». Именно певец привел на интервью к своей второй половинке ведущую «Дома-2», певицу и актрису Ольгу Бузову.

Тодоренко подметила, что экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова согласилась появиться в студии только благодаря Владу. Как выяснилось, поющую телеведущую связывает давняя дружба с бывшим солистом группы Smash!!. Регина не сомневается, что успех проекта начался именно с этого момента.

Супруга музыканта уточнила, что постоянно зовет его на шоу, и ей абсолютно не важно, в каком качестве он будет позиционировать себя на съемочной площадке. По словам Регины, она не относит себя к тем людям, которым надоедает замужество. Телеведущей нравится проводить время со своей второй половинкой. Кроме того, Тодоренко получает огромное удовольствие от совместных съемок с возлюбленным.

Рядом с супругом Регина чувствует себя спокойно и уверенно. По словам знаменитости, присутствие Влада для нее — это колоссальная поддержка.

Во время интервью, как говорит Тодоренко, муж часто выполняет функцию спасательного круга. К примеру, если его супруга не может задать какой-то острый или неудобный вопрос, это на себя берет Топалов.