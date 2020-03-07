«Красивая семья»: Екатерина Вилкова опубликовала редкое фото с мужем и подросшими детьми

Екатерина Вилкова прославилась благодаря сериалу «Отель Элеон». Зрители сразу полюбили актрису с эффектной внешностью. Она не любит говорить о личной жизни и редко появляется на публике. Однако артистка успела зарекомендовать себя, как модница. Ее образы всегда необычные и женственные. Не удивительно, что в свое время ее полюбил Илья Любимов, знакомый многим по сериалу «Не родись красивой». Влюбленные уже почти девять лет состоят в браке.

У Вилковой и ее избранника подрастают двое детей: дочь Павла и сын Петр. В последнее время актриса стала все чаще показывать наследников. Ее дочка увлекается гимнастикой и уже завоевывает медали. А ее брат, как настоящий мужчина, любит машины. Накануне 8 марта артистка поделилась редким семейным фото, на котором предстала не только с детьми, но и своим знаменитым мужем. Они приняли участие в рекламном проекте.

Для фотосессии Екатерина выбрала шелковые брюки и тренч песочного цвета. Наряд дополнили кроссовки в тон. В такой же обуви предстала и восьмилетняя Павла, которая позировала в плаще и юбке. Любимов продемонстрировал весенний образ с теплой курткой, а его сын был одет в одной цветовой гамме с сестрой.

Многие поклонники восхитились семейным фото. Они отметили, что у Вилковой красивые дети и потрясающий муж. «Какие все красивые», «Господи! Какие хорошенькие», «Потрясающе красивая семья!», «От искренней любви рождаются красивые дети, и вот пример!», «Какая же вы прекрасная семья! Красивые до невозможности», — прокомментировали пост подписчики.