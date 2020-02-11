«Моя любовь»: Вилкова поделилась трогательным снимком с подросшей дочкой

Екатерина Вилкова является известной актрисой. Зрители полюбили ее за роли в картинах «Отель Элеон» и «Последний богатырь». Девушка редко выходит в свет и почти не рассказывает о своей семье. В этом году артистка отметит девять лет со дня свадьбы со звездой «Не родись красивой» Ильей Любимовым. Влюбленные воспитывают двоих детей: дочь Павлу и сына Петра.

Обычно Екатерина редко публикует семейные фото, но на этот раз она сделала исключение. 11 февраля ее дочери исполнилось восемь лет. Актриса не только поздравила девочку, но и разместила трогательное фото с ней. В кадре именинница целует маму. «Моя любовь, с днём рождения!» — написала Вилкова.

Коллеги артистки присоединились к поздравлениям. «Пусть будет самой счастливой», — пожелала Марина Александрова. «С днем рождения, девчонки!» — добавила Елена Ксенофонтова. Поклонники отметили, что Павла очень похожа на свою маму.

К слову, ранее актриса опубликовала снимок, на котором ее наследница увлеченно играет в шахматы. Также она занимается художественной гимнастикой и уже завоевывает медали на соревнованиях. Обычно Вилкова целые дни проводит на съемочной площадке, но в последнее время ей удается чаще быть с семьей. Это радует поклонников знаменитости. Также Любимов старается все выходные посвящать наследникам.