Екатерина Вилкова вышла в свет в брюках с высокой талией и белых полусапожках

Екатерина Вилкова обладает эффектной внешностью. Она много работает, а свободное время посвящает семье. Несмотря на то, что актриса публичная личность, на светских раутах ее встретить сложно. Однако если она посещает какое-либо, то девушку сложно не заметить. Она отличается элегантностью, но также не боится использовать принты. Так, на днях артистка впервые за долгое время появилась на публике.

Вилкова накануне посетила презентацию новой коллекции одежды Roberto Cavalli for Love Republic. Для выхода в свет она выбрала контрастный наряд. Она облачилась в стильный костюм. Брюки с высокой талией и полоской в стиле Майкла Джексона зрительно вытянули силуэт. Жакет актриса предпочла носить на одном плече. Белоснежная блузка с объемными рукавами и полусапожки на шпильке в тон дополнили наряд.

Екатерина сделала аккуратную прическу с пробором и макияж с акцентом на губы. Поклонники отметили, что она будто только сошла с подиума. На мероприятии артистка повстречала коллег, которые тоже отдали предпочтение черно-белым оттенкам. Светлана Устинова, Светлана Ходченкова и Дарья Мороз позировали для фото вместе с Вилковой.

Поклонники восхитились образом актрисы. Они одарили ее комплиментами. «Какие вы невероятные», «Екатерина вы слишком великолепны!», «Утончённая стильность!», «Очень красиво, ярко, выражено, и девочки все как на подбор», «Четыре грации», — прокомментировали пост подписчики.