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«Понимал – будут последствия»: Полунин не жалеет о татуировке с портретом Путина

По словам артиста балета, у него за две недели забрали все, что он «строил» на Западе.

«Понимал – будут последствия»: Полунин не жалеет о татуировке с портретом Путина
Полунин сделал татуировку с Путиным/http://globallookpress.com/

Артист балета Сергей Полунин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил ведущему Борису Корчевникову, почему решил сделать татуировку с портретом президента России Владимира Путина. По его словам, это произошло в 2018 году в разгар предвыборной кампании.

Сергей Полунин. Фото
Полунин сделал татуировку с Путиным/Кадр из программы «Судьба человека»

«Это было больше года назад, во время выборов президента России. Я находился тогда в Лондоне и решил сделать татуировку», — заявил прославленный артист.

По словам Сергея Полунина, тогда вокруг личности Владимира Путина было много негатива на Западе. «В тот момент было настроено все против президента. Очень остро. Понимал — будут последствия. И они были. За пару недель у меня убрали все, что строил там на Западе», — сказал он и заметил, что не жалеет о своем решении.

В студии также был приведен фрагмент из интервью с матерью Сергея Полунина, Галиной. Как она заявила, у нее был шок, когда сын сделал такую татуировку. «Я не понимала, как он теперь пересечет границу. Я не знала, что нам сейчас делать. Это был какой-то ступор. Вроде бы ничего не произошло, но знаешь, что может в любой момент произойти», — сказала женщина.

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Тэги:

Борис КорчевниковВладимир ПутинНовости googleПрограмма "Судьба человека"Сергей Полунин
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«Понимал – будут последствия»: Полунин не жалеет о татуировке с портретом Путина
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