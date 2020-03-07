«Я знаю эту боязнь»: пассия Эдгарда Запашного рассказала о страхе дрессировщика перед браком

Возлюбленная дрессировщика Эдгарда Запашного поведала о боязни знаменитости перед браком. Артист предпочитает не делиться с общественностью подробностями личной жизни, акцентируя внимание на цирковой и общественной работе.

Недавно Запашный-старший вынужден был прервать репетиции из-за очередной операции в Германии. Неофициальная супруга – артистка оригинального жанра Ярославна Демешко – рядом не присутствовала. По признанию менеджера Запашного, на операции он предпочитает летать один.

В беседе с журналистами «Светской хроники» Демешко призналась – у дрессировщика есть боязнь официальных отношений. Мужчина и женщина живут вместе уже 6 лет, но за все эти годы Ярославна предложения так и не услышала. На корректное уточнение, почему, женщина отвечает – вопрос узаконивания отношений они не затрагивают.

«Это вопрос к нему. Я не смогу ответить, почему так. Я знаю вот эту боязнь, там какая-то была раньше», — отметила она.

Сам Запашный факт существования проблемы отрицает. На вопросы о браке он отвечает, что предпочтет «разобраться сам».

Сейчас Эдгард и Ярославна воспитывают двухлетнего сына Даниэля. Демешко признается – она боится, что наследник пойдет по стопам знаменитого отца. Мать видит для сына карьеру врача. Какое призвание будет по итогу, станет известно позже.