Запашный оправдался за призыв «ломать части тела» футбольным фанатам

Эдгард Запашный, заявивший журналистам, что агрессивных матерящихся футбольных болельщиков должен «крошить» ОМОН, попытался объяснить свои слова телеканалу РЕН. Дрессировщик отметил, что имел в виду не обычных фанатов, а невоспитанных «околофутбольных» людей, которые нецензурно выражаются и тем самым делают невозможным посещение футбольных турниров семьям с детьми.

«Я имел в виду то, что творит кучка людей – это неприемлемо. Мне все равно, кто травил Артема Дзюбу, это не болельщики, это небольшая кучка уродов, благодаря которым ни я, ни другие люди не могут привести своих детей на стадион. Люди, которые громят стадионы, матерят друг друга, призывают к насилию, их даже болельщиками назвать стремно», – сказал директор Большого Московского государственного цирка.

О том, что с такими фанатами нужно разбираться жестко, Запашный заявил в большом интервью изданию «Спорт день за днём». Речь об этом зашла при обсуждении недавнего матча «Спартак-Зенит» в Санкт-Петербурга, где фанаты московского клуба скандировали матерные лозунги в адрес Артема Дзюбы – нападающего клуба «Зенит» и сборной России. К слову, за неподобающее поведение болельщиков «Спартак» был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Также дрессировщик предложил оградить сектор ярых болельщиков специальными жалюзи. И в случае агрессивного поведения, створки будут закрываться, ограждая хамов от остальных зрителей матча и «пусть они хоть оборутся в этой коробке».