«Можно не переживать»: Эдгард Запашный через неделю вернется после операции в Германии

43-летний дрессировщик Эдгард Запашный вернется из Германии в Москву на следующей неделе. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала помощник артиста цирка Галина Тарелко.

19 февраля в личном микроблоге в Instagram дрессировщик рассказал, что перенес очередную операцию по удалению спинной грыжи. На этот раз хирургическое вмешательство проводил один из лучших немецких хирургов.

Аудиторию Запашный поспешил успокоить – операция прошла нормально. В скором времени он вновь сможет «поднимать льва на плечах». Эдгард рассчитывает, что при благоприятном исходе он сможет встать на ноги уже спустя сутки после удаления грыж.

Помощница дрессировщика Галина поведала журналистам, что к выступлениям Запашный, скорее всего, вернется после 24 февраля. В целом, Эдгард чувствует себя неплохо.