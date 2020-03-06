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«Две половинки одного целого»: муж Нюши трогательно признался певице в любви

Супруги дуэтом отправились на Matreshki Festival Виктории Лопыревой.

«Две половинки одного целого»: муж Нюши трогательно признался певице в любви
Нюша и Игорь Сивов/Фото: https://www.instagram.com/p/B8jhKF_JQ-x/

Супруг певицы Нюши, бизнесмен Игорь Сивов, поделился трогательным снимком с женой из самолета. На днях влюбленные отправились в Дубай, чтобы принять участие в Matreshki Festival — мероприятии, организованном моделью Викторией Лопыревой. Сама Нюша должна стать хедлайнером события наравне с Алексеем Чумаковым.

Чтобы жене было нескучно, Сивов решил поддержать ее и отправился вместе с возлюбленной. Мужчина обнародовал в Instagram трогательный снимок, на котором он ласково придерживает жену за ногу и над чем-то с ней смеется.

«Когда вдвоем всегда и везде нескучно. Мы можем повеселиться от одного слова, даже взгляда. Когда на одной волне… Значит, вы две половинки одного целого», — написал он, отметив Нюшу на снимке.

Многих подписчиков Сивова снимок умилил и обрадовал. Свои позитивные впечатления люди выразили в комментариях. «Холесие какие», «Как же здорово, что вы нашли друг друга», «Вы очень красивые и счастливые», «Вы – пример настоящей любви для всех», — высказались они.

Напомним, официально Нюша вышла замуж за Сивова в июле 2017 года. В ноябре 2018 года в семье бизнесмена и певицы родилась дочь – девочку назвали Симбой.

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