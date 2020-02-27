«Вся в отца»: Нюша засняла на камеру общение с годовалой дочкой Симбой

Певица смогла запечатлеть, как наследница говорит слово «мама». К слову, она уже выбирает садик для крохи.

Нюша в 2017 году вышла замуж за Игоря Сивова. Отношения влюбленных развивались очень стремительно. Свадьбу они тайно сыграли на Мальдивах. Вскоре стало известно, что артистка беременна. Рожать она предпочла в Майами. Дочка звездной пары появилась на свет 6 ноября 2018 года. Долгое время Нюша скрывала имя наследницы. Лишь спустя год поклонники узнали, что малышка получила необычное имя Симба.

29-летняя Нюша быстро научилась родительским обязанностям. Она даже переехала в просторный дом, где ее дочь может бегать и играть. В последнее время певица стала чаще показывать своего ребенка. Она делится маленькими достижениями наследницы.

Так, недавно Симба научилась есть самостоятельно. Артистка считает, что ее дочь готова пойти в садик. Накануне она заговорила на эту тему и показала трогательное видео, на котором общается с крохой. В кадре девочка словно напевает слово «мама».

«Детские сады — это один из самых актуальных вопросов для нас с Симбой. Она уже, в принципе, готова к нему, так как уверенно стоит на ножках и получает домашнее обучение», — поделилась звезда.

Некоторые поклонники отметили, что выбор садика очень важен. При этом их умилил ролик с дочкой Нюши.

«Так доча похожа на папу. Вы прелести», «Какая же милая у тебя дочка, красавица», «Ой как мило ваша дочка разговаривает, на это можно смотреть бесконечно», «Милая дочка у вас, на тебя похожа очень. Почти поет», «Вся в отца», «Какая же лапулька ваша доченька», «Такая хорошенькая крошечка», — прокомментировали пост подписчики.