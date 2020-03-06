«Лежу, реву»: Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни 10-летнего сына

Недавно Богдан вернулся домой после того, как гостил у папы.

Алена Водонаева обвинила бывшего супруга, бизнесмена Алексея Малакеева, в болезни 10-летнего сына. Телеведущая рассказала в личном микроблоге в Instagram, что на днях ее экс-муж по обыкновению забрал к себе Богдана, чтобы уделить наследнику время. В среду мальчик вернулся домой заболевшим. Из-за этого Водонаева вынуждена была отменить чтение лекции для студентов финансового учреждения.

Поведение Малакеева возмутило Водонаеву. Журналистка заявила, что подобный поступок бывшего любимого человека – безответственность и неуважение.

«Заболел ребенок в субботу, вернули мне его в среду, врача они так и не вызвали. Лежу, реву от обиды. Так редко это делаю! Меня, наверное, поймут только те женщины, которые дают детей отцам, а те возвращают больных детей раз пятидесятый, наверно. Это неуважение и неадекватное восприятие себя», — сказала она.

Водонаева призвала «воскресных отцов» быть более ответственными и адекватными, а не перекладывать вину за заболевшего наследника на супругу. Сейчас Алена вынуждена вторые сутки находиться дома рядом с Богданом.