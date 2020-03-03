Водонаева появилась на премьере «Отеля «Белград» в черном комбинезоне с глубоким декольте

Алена Водонаева появилась на премьерном показе комедии «Отель «Белград» в черном комбинезоне с глубоким декольте. Светское мероприятие состоялось вечером 3 марта в столичном кинотеатре «Октябрь». Среди знаменитостей на красной дорожке были замечены Алика Смехова, Эвелина Бледанс, Юлия Топольницкая, Карина Мишулина и многие другие отечественные артисты.

Так, особое внимание к себе привлекла телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева. Для премьеры фильма она выбрала черный классический комбинезон с зауженными брюками и откровенным декольте, а также удлиненный черный жакет, прикрывающий голые плечи. Чтобы дополнить образ, Алена надела на шею массивный чокер, блеск которого подчеркивался вспышками камер. Обувью для выхода стали черные остроносые сапоги на высоком каблуке.

Примечательно, что в последнее время Водонаева предпочитает для выхода в свет черные наряды. Так, на бьюти-вечеринке с Sephora Алена появилась в черном блестящем платье с экстремальным вырезом слева и практически без макияжа. В обоих случаях волосы были убраны ею назад.