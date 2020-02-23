«Деньги потратите, а стыд останется»: Водонаева выступила против пиар-романов

Экс-участница телестройки в своей звездной колонке для одного из изданий светской хроники прокомментировала новость о том, что 77-летнюю Ангелину Вовк застали у порога ЗАГСа в компании 52-летнего Михаила Куницына.

В прессе уже не раз писали о том, что народную артистку России связывают романтические отношения с радиоведущим. К подобным мезальянсам Алена Водонаева отнеслась скептически.

Так, бывшая участница «Дома-2» усомнилась в том, что Ангелина Михайловна когда-нибудь решится узаконить отношения со своим поклонником. Алена уверена, что никакой свадьбы не будет.

Кроме того, светская львица подметила, что многие именитые личности в погоне за былой популярностью вынуждены обращаться к «дешевым» пиар-методам. А по факту своими действиями они только обесценивают все то, что было достигнуто ими ранее.

При этом Водонаева заверила, что меньше всего ей хотелось бы обидеть или как-то задеть прославленных артистов, деятелей искусства и кино.

Телеведущая искренне полагает, что в случае Вовк и Куницына вся история завязана на повышенном интересе публике к разновозрастным звездным бракам. Помимо всего прочего, экс-участница «Дома-2» посоветовала знаменитостям не портить свой имидж пиар-романами.