Вечерний макияж: Анна Нетребко показала себя светской дивой

Оперная дива Анна Нетребко накануне вышла в свет в необычном для себя образе. Звезда в своем инстаграме показала макияж, который сопроводила хэштегом «надоело однообразие». Веки певицы украшали классические стрелки черного цвета, а на неподвижное верхнее веко были нанесены акцентные ярко-синие стрелки. Черное платье с высокой горловиной в пол, украшенное активным цветочным принтом в тон помаде, подчеркнуло роковой образ звездной брюнетки. Сама дива в сторис поделилась впечатлением от нового мейкапа:

«Мне нравится. Это очень круто!» — показала Нетребко свой макияж вблизи.

Поклонники пришли в дикий восторг от нового лука знаменитости. Многие засыпали звезду комплиментами и вопросами о новом макияже:

«Красиво и оригинально!», «Роковая! Не только стрелки, но и помада — отпад! Красота — страшная сила!», «Необычно!!! Но очень здоровски», «Мейкап красивый, научите нас. пожалуйста, в сторис», «Такие стрелки — Ваше изобретение?»

Не так давно историк моды Александр Васильев отметил, что Нетребко, будучи жгучей брюнеткой, может позволить в своем образе все оттенки голубого и синего. Что, собственно, и сделала певица, использовав в новом мейкапе необычные синие стрелки.