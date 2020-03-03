Нетребко вышла на сцену в актуальном шифоновом платье с рукавами-фонариками

На личной страничке в Instagram 48-летняя Анна Нетребко поделилась свежими кадрами, выступив на сцене в Берлине. Перед публикой возлюбленная азербайджанского исполнителя Юсифа Эйвазова появилась в актуальном шифоновом платье с объемной юбкой.

Стиль оперной певицы дополнил поясок на талии. При выборе образа знаменитость отдала предпочтение струящемуся вечернему наряду с модными рукавами-фонариками. В интервью Teleprogramma.pro о тренде на эту деталь напоминала стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева. Примечательно, что свой гардероб Нетребко обновила новым платьем от дизайнера Даниэлы де Соузы.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сделал комплимент возлюбленной Юсифа Эйвазова.

Так, историк моды заверил, что Анна очень смело подходит к выбору цветовой палитры. Знаменитость отдает предпочтение ярким тонам. Ее любимой гаммой соведущий Эвелины Хромченко назвал: сиреневые, зеленые и алые цвета. Кроме того, будучи жгучей брюнеткой с карими глазами, оперная дива может позволить себе все оттенки голубого и синего, утверждает Васильев.

Историк моды посоветовал артистке обратить внимание на драгоценности и в особенности на бриллианты. Говоря о внешности Нетребко, телеведущий похвалил певицу за «горделивую осанку», заверив, что Анна знает, как держать себя в обществе.