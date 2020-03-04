«Мечтаю, чтобы была счастлива»: Пригожин представил свою дочь-модель от первого брака

Иосиф Пригожин познакомил своих поклонников с младшей дочерью Данаей, накануне девушке исполнилось 23 года. В личном блоге продюсер опубликовал ее редкое фото и написал трогательные слова.

«Дорогая доченька! С днем рождения! Единственное, что я хочу и о чем мечтаю, чтобы ты была здорова и счастлива. Всегда рядом», — можно прочитать в аккаунте Instagram Пригожина.

Даная появилась на свет в отношениях Иосифа с Еленой Соколовой. В этом браке у него также появился сын Дмитрий, сейчас парню 30 лет. Затем у бизнесмена был гражданский брак с Лейлой Фаттаховой, занимавшейся подбором артистов в компанию «Союз», ныне успешной бизнес-леди. В этих отношениях у Пригожина родилась вторая дочь Елизавета, которой в январе исполнился 21 год. Ну и 16 лет назад Иосиф связал себя законными узами брака с певицей Валерией. Ее троих детей (дочь и двоих сыновей) он тоже считает родными.

Отметим, что Даная, взяв генетику отца, работает моделью plus-size. И даже основала магазин для пышных дам, чтобы женщины в приятном теле могли одеваться модно и со вкусом.