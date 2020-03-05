«Лицо было разбито полностью»: Давид Манукян вспомнил страшную аварию с участием матери

26-летний Давид Манукян едва не потерял маму в страшной аварии в Новосибирске. В то время семья молодого человека переживала непростой период: глава семейства потерял бизнес, затем у отца диагностировали сахарный диабет. Вместе с папой Давид вынужден был выплачивать огромные долги: они исчислялись десятками миллионов рублей. Апогеем произошедшего стало жесткое ДТП.

В день трагедии мама Давида ехала в областной суд, чтобы поддержать супруга на очередном заседании. Такси, на котором ехала женщина, лоб в лоб столкнулось с другим автомобилем. Позже машину вышвырнуло на встречную полосу, где она «нашла» троллейбус.

«Она ударилась головой о кресло переднее, и спинка сломалась. У мамы было полностью разбито лицо — один красный шар. Мама осталась чудом жива! Я в таком шоке был. Мне бабушка потом звонит с вопросом, а где мама. Я уже тогда почувствовал, что что-то не так», — рассказал Дава в YouTube-шоу «Алена, блин».

В следующий раз Давид увидел свою маму уже в больнице. Манукян признался — то, что мама выжила с такими тяжелыми травмами, стало настоящим чудом.