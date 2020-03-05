«Подписал приговор»: Дава не помнит первое признание в любви Бузовой

Давид Манукян не помнит момент первого признания в любви Ольге Бузовой. Блогер в разговоре с Аленой Жигаловой в ее YouTube-шоу признался, мол, ранее и представить не мог, что не только будет сниматься с поющей телеведущей в одном клипе, но и сможет покорить ее сердце. Манукян отметил, что впервые почувствовал тепло в груди еще во время съемок клипа «Лайкер». Свою партию он успешно отыграл и имел полное право уехать домой, однако что-то внутри уговорило его остаться.

«Я не уходил. Просто сидел и смотрел. Не хотел уходить. Сидел, смотрел до конца. Мне просто очень хотелось с ней быть. Тогда я почувствовал, что меня к человеку сильно тянет», — разоткровенничался он.

Манукян признался – он не помнит, как сказал о своих чувствах в первый раз.

«Если я сейчас скажу, что не помню, она меня убьет! Я вспомню, обязательно, но не прямо сейчас. Наверно, это было еще тогда, когда она была на Бали на съемках «Плана Б». Подписал себе смертный приговор просто», – улыбнулся Дава.

Сейчас Дава и Ольга живут вместе в квартире блогера. Манукян специально приобрел недвижимость в том же доме, где располагается и квартира Ольги.