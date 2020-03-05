«Постоянно проблемы»: Дава рассказал о юношеской трагедии, которая его сломала

26-летний Давид Манукян (он же Дава) пожертвовал здоровьем ради карьеры танцора. Об этом возлюбленный Ольги Бузовой рассказал Алене Жигаловой в передаче «Алена, блин».

Манукян вспомнил, что танцы и соревнования долгое время были для него всем в жизни: ради них он пожертвовал учебой и личным временем. Все, чего Дава хотел – быть первым. В свое время ему удалось победить в отечественных соревнованиях, а позже Манукян с партнершей приехали в Молдову, чтобы побороться за мировое первенство.

«Знакомые мне тогда сказали – ты не будешь первым сегодня, вам не дадут выиграть. И победила пара из Молдовы как раз. Под них специально взяли проводить чемпионат мира, чтобы они выиграли», — вспомнил он.

Дава признался, что та ситуация очень сильно его поломала. Манукян подметил: танцы кажутся легким занятием только на первый взгляд. Тренирующиеся люди, как и другие спортсмены, постоянно сталкиваются с трудностями и проблемами со здоровьем.

«У меня плоскостопие третьей степени. Я просто хожу, мне сводит ногу, дикие боли. А там носок тянуть надо… Проблемы постоянные! Я убивал свое здоровье, свое время, и тут какой-то дядя приезжает и я не становлюсь первым», — недоумевает гость.