«Наш день»: Бузова и Манукян отметили годовщину

Поющая ведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян отмечают годовщину отношений. В честь важной даты влюбленные посвятили друг другу посты в Instagram, в которых публично признались в любви. 7 февраля Ольга вернулась в столицу России с гастролей.

В аэропорту с огромным букетом белых роз ее встретил счастливый Дава. Бузова похвасталась: за все время, что они вместе, Манукян ни разу не проигнорировал ее возвращения.

«Аэропорт. 5 утра, и я только прилетела с гастролей… За то время, что мы вместе, не было ни разу, чтобы он меня не встретил с самолета. Так же будет всегда, да, Дава? Наш день», — сопроводила она трогательное видео.

В свою очередь, Манукян поспешил пообещать девушке, что традиция нарушена не будет. Вечером Дава привел Бузову в шикарный ресторан, чтобы отметить важный день. Ольга выбрала для чудесного вечера черное платье до колена с глубоким разрезом и пайетками.

«Кто это у меня тут такой красивый? Сегодня у нас очень важная, немаленькая дата», — сказал он.