«У нас уютное гнездышко»: Ольга Бузова рассказала, как съехалась с Давой

Ольга Бузова четыре года назад пережила тяжелый развод с Дмитрием Тарасовым. После этого телеведущая погрузилась в работу и стала строить карьеру певицы. Отношения с противоположным полом у артистки не клеились. Она даже дважды участвовала в реалити-шоу, где пыталась найти себе жениха. Однако любовь пришла к девушке внезапно. В прошлом году у нее закрутился роман с Давидом Манукяном, также известным как Дава.

В новом интервью Ольга рассказала, как у нее зародились чувства к блогеру. Она призналась, что они познакомились на съемках ее клипа «Лайкер». Тогда телеведущая общалась с ним только по работе. По ее словам, у Давы чувства к ней вспыхнули сразу, но он этого не показал.

Только спустя месяц они встретились снова и у них завязался роман. Бузова не стала скрывать, что первое время ее одолевал страх. Она не могла поверить, что обрела женское счастье.

«Я его первая большая любовь в жизни. И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас. Это я первое время была «ежиком», — призналась телеведущая.

Девушка похвасталась, что первое время они наслаждались друг другом и никому не говорили о своих чувствах. Артистке нравилось, что возлюбленный делает ей подарки и устраивает сюрпризы, о которых знает только она. Также певица рассказала, как съехалась с Давой. Она пояснила, что сначала отказалась жить с ним, так как у нее есть своя квартира. Ольга посчитала это неудобным, но избранник нашел выход.

«Когда я приехала с гастролей, Давид поставил меня перед фактом: «Я снял нам квартиру». Мужчина решил — мужчина сделал. Прямо из аэропорта мы поехали в наше новое жилье. Теперь у нас уютное гнездышко, мы постепенно обустроились, у нас и рамочки, и занавесочки, и елочка дизайнерская стояла на Новый год», — разоткровенничалась звезда.

Она подчеркнула, что последние годы твердила, что рядом с ней должен быть непубличный человек, но судьба распорядилась иначе. Более того, Бузова и Давид каждый месяц отмечают день знакомства 7-го числа. Телеведущая считает, что это только укрепляет их отношения.

Она поделилась, что часто ходит с возлюбленным в ресторан. Они проводят время вместе, у утром нежатся в объятиях друг друга. «Обожаем друг друга нюхать», — отметила она, пишет издание «7 Дней».