«Друзья так не поступают»: Кудрявцева обратилась к Давлетярову после его заявления

Телеведущая отметила, что не имеет ничего против Ольги Бузовой, которая будет вместо нее вести премию «Муз-ТВ».

На днях состоялся пресс-завтрак канала «Муз-ТВ», в ходе которого директор Арман Давлетяров объявил о том, что ведущей премии «Муз-ТВ» в этом году впервые станет Ольга Бузова. Поющая телеведущая заняла место Леры Кудрявцевой, которая была ведущей музыкального концерта несколько лет подряд. Произошедшее возмутило жену хоккеиста Игоря Макарова. Лера публично выразила свое недовольство. Она отметила, что узнала обо всем из СМИ.

Вскоре Давлетяров прокомментировал «обиду» телеведущей. Он напомнил, что у премии «Муз-ТВ» нет никаких долгосрочных контрактов с ведущими, поэтому они могут меняться. Также директор добавил, что никто из тех, кто раньше вел премию, не был заранее оповещен, что не будет повторно ведущим церемонии. После заявления Давлетярова Кудрявцева решила обратиться к нему лично в соцсети.

«Дорогой Арман, тебе прекрасно ясно, о чем был мой месседж, поэтому приплетать сюда канала «Муз-ТВ» и премию «Муз-ТВ» не стоит. Мой месседж был о наших с тобой личных отношениях. Поскольку мы прекрасно с тобой общались, ты мой сосед и живем мы дом в дом, я думаю, что разговор по телефону был бы намного важнее и как-то по дружески, чем если бы я что-то узнавала из СМИ. Поверь мне, я нисколько не расстроилась и желаю, чтобы премия прошла прекрасно, и не имею ничего против Оли Бузовой. Я просто хотела до тебя донести, что друзья так не поступают. Вот и все», — высказалась телеведущая.

К слову, поддержала блондинку в сложившейся ситуации адвокат Катя Гордон. В соцсети она опубликовала совместное фото с Лерой. В кадре девушка позирует в джинсах, жакете и мягких уггах.