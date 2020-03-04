«Грех жаловаться и упрекать»: Давлетяров высказался об «обиде» Кудрявцевой

Директор ежегодной национальной телевизионной премии «Муз-ТВ» отреагировал на недавний комментарий Леры Кудрявцевой. Супруга хоккеиста Игоря Макарова не стала скрывать: ее даже не уведомили о том, что она не вошла в состав ведущих церемонии вручения музыкальной премии.

По словам знаменитости, она была удивлена, что телеканал, на котором она трудится многие годы и где лежит ее трудовая книжка, не проинформируют ее о подобных изменениях. Все произошедшее светская львица назвала «подлостью».

При этом Лера уточнила, что не имеет ничего против того человека, которым ее заменили. Напомним, что еще во вторник, 3 марта, на пресс-завтраке Арман Давлетяров объявил о том, что ведущей премии «Муз-ТВ» впервые станет Ольга Бузова.

Присутствующий на мероприятии корреспондент Teleprogramma.pro уточнил: бывшая супруга футболиста Дмитрия Тарасова заверила поклонников, что сделает все от себя зависящее для того, чтобы справиться с поставленной перед ней задачей. Кроме того, знаменитость подметила, что она уже работала в прямом эфире и нисколько не боится «троллинга» Ксении Собчак.

К слову, в интервью Арман Давлетяров высказался об «обиде» Леры Кудрявцевой, напомнив, что у премии «Муз-ТВ» нет никаких долгосрочных контрактов с ведущими. Таким образом, каждый год составы ведущих меняются. Кроме того, личное уведомление о том, что их не приглашают повторно вести церемонию, не получали ни Анастасия Ивлеева, ни Дмитрий Нагиев, ни Михаил Галустян.