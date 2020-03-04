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Таролог Кинжинов рассказал, когда Павел Прилучный найдет новую любовь

Финалист «Битвы экстрасенсов» на ТНТ прокомментировал личную жизнь звезды после развода.

Таролог Кинжинов рассказал, когда Павел Прилучный найдет новую любовь
Актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Сообщение о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце потрясло поклонников пары. Хотя многое в их отношениях указывало на то, что семейную лодку штормит. И вот она, трещина: в феврале супруги опубликовали одновременно в своих аккаунтах в Инстаграм, что решили расстаться.  Бракоразводный процесс впереди, у пары двое детей – семилетний Тимофей и трехлетняя Мия.

Александр Кинжинов, участник и финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ считает, что в личной жизни у Павла Прилучного теперь не так скоро установится штиль.

«После развода с Агатой в жизни Павла будут женщины, много женщин. Но истинные сильные чувства придут к актеру не так скоро, приблизительно лет через пять. Это будут новые серьезные отношения, возможно, брак» — прокомментировал предстоящую ситуацию Прилучного эксперт.

Теперь уже бывшая возлюбленная Прилучного Агата Муцениеце тяжело переживает разрыв, несмотря на то, что решение об этом было обоюдным. Она попросила прощения у актера и выразила надежду на воссоединение.

Экстрасенс Александр Кижинов. Фото
Экстрасенс Александр Кинжинов. Фото: личный архив

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