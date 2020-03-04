Таролог Кинжинов рассказал, когда Павел Прилучный найдет новую любовь

Сообщение о разводе актера Павла Прилучного и Агаты Муцениеце потрясло поклонников пары. Хотя многое в их отношениях указывало на то, что семейную лодку штормит. И вот она, трещина: в феврале супруги опубликовали одновременно в своих аккаунтах в Инстаграм, что решили расстаться. Бракоразводный процесс впереди, у пары двое детей – семилетний Тимофей и трехлетняя Мия.

Александр Кинжинов, участник и финалист 18-го сезона «Битвы экстрасенсов» на ТНТ считает, что в личной жизни у Павла Прилучного теперь не так скоро установится штиль.

«После развода с Агатой в жизни Павла будут женщины, много женщин. Но истинные сильные чувства придут к актеру не так скоро, приблизительно лет через пять. Это будут новые серьезные отношения, возможно, брак» — прокомментировал предстоящую ситуацию Прилучного эксперт.

Теперь уже бывшая возлюбленная Прилучного Агата Муцениеце тяжело переживает разрыв, несмотря на то, что решение об этом было обоюдным. Она попросила прощения у актера и выразила надежду на воссоединение.