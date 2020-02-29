«Улыбки на лицах»: Прилучный встретился с Муцениеце после объявления о разводе

Агата Муцениеце и Павел Прилучный недавно объявили о разводе. Несмотря на то, что слухи о проблемах в их семье появились давно, случившееся стало шоком для поклонников пары. Актер вскоре вместе с сыном Федором уехал в Санкт-Петербург, а его бывшая возлюбленная осталась дома с дочкой Мией и котом Салливаном. Она выходила на связь с поклонниками и шутила, что домашний питомец стал для нее «самым нежным и единственным».

Муцениеце не скрывала своей грусти. Она отмечала, что решиться на развод ей было не просто. Девушка даже написала стихотворение, в котором извинилась перед мужем и выразила надежду на воссоединение: «Прости меня.. И ты прости… И вновь сольются две руки». Примечательно, что 29 февраля они встретились. Прилучный вернулся из поездки. Он поделился кадрами из дома, где кот помешал ему умыться. Позже актер поиграл с дочкой и отправился на работу.

На новом фото Павел предстал вместе с Агатой. Они улыбались, позируя с поклонниками, которые привезли им подарки и цветы. «Спасибо, ребят! Как всегда очень приятно!», — написал Прилучный.

Пользователи Сети обрадовались, увидев бывших влюбленных вместе. «Не разводитесь, ну как же так», «Вы снова вместе?», «Улыбки на лицах», «Такие весёлые, что все плохое забывается смотря на вас и ваши улыбки», «Красавцы», — стали комментировать пост подписчики.

Однако снимок был сделан после спектакля «Авантюристы поневоле», в котором Агата и Павел играют вместе. Фанаты все равно надеются, что еще есть шанс на то, что супруги не разведутся.

Напомним, что Муцениеце познакомилась с возлюбленным на съемках «Закрытой школы». Вскоре они тайно поженились. Сейчас у них подрастает семилетний сын Тимофей и трехлетняя дочь Мия. Прилучный ранее отметил, что остался с супругой в дружеских отношениях.