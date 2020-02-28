«Прости меня»: Муцениеце попросила Прилучного вернуться через стихотворение

Агата Муцениеце посвятила мужу Павлу Прилучному трогательное стихотворение. 30-летняя актриса тяжело переживает расставание с любимым мужчиной, несмотря на то что решение о разводе было обоюдным. Ранее модель акцентировала внимание, что именно Павел подтолкнул ее к столь решительному шагу, поскольку постоянно критиковал и использовал ее.

Сейчас страсти в паре немного поутихли. Своими чувствами о происходящем Агата решила поделиться в стихотворной форме. В одном из четверостиший Муцениеце открыто признается — она будет ждать, что муж одумается и вернется к ней: «Мы были, а теперь нас нету…Но я упорно буду ждать, что ты постигнешь мудрость эту». Также актриса поспешила извиниться перед своей второй половинкой за все плохое. Муцениеце подметила — стоит лишь обеим сторонам признать вину и воссоединение вновь станет возможным: «Прости меня.. И ты прости… И вновь сольются две руки».

Воспитывающая двоих детей артистка подчеркнула, что рассчитывала встретить с Прилучным старость. Сейчас же она понимает — в сложившейся ситуации никто не виноват, но жалеет, что на ссоры и выяснение отношений было потрачено слишком много времени.

Напомним, Муцениеце и Прилучный приняли решение о разводе спустя 8 лет совместной жизни. Сразу после официального заявления актер забрал детей и увез их с собой на съемки в Санкт-Петербург.