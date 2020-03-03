«Такая домашняя»: Юлия Барановская поделилась «постельным» фото без грима и укладки

Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным предпочитает не говорить о личной жизни. Она воспитывает троих детей и работает ведущей на федеральном канале. В свои 34 года девушка обладает стройной фигурой, что позволяет ей носить любые наряды. Поклонники уже полюбили женственный стиль телеведущей и с удовольствием следят за ее перевоплощениями. Многие также отмечают, что она очень молодо выглядит.

На экранах телевизоров и на снимках Юлия всегда предстает с идеальным гримом и в броских нарядах. Но накануне девушка не побоялась поделиться снимком из постели. Она решила показать, как выглядит перед сном, без фильтров. В кадре телеведущая предстала без грима и укладки в обнимку с одним из своих сыновей — Арсением Аршавиным. Малыш прильнул к своей маме, облаченной в клетчатую пижаму. Барановская продемонстрировала гладкую кожу без морщин и красивые голубые глаза, которые достались ее наследнику.

«Люблю», — написала она.

Поклонники восхитились семейной идиллией и отметили, что ведущая прекрасно выглядит. «Юля, Арсений такой милаха», «Без макияжа совсем молоденькая», «Всегда естественная», «Такая домашняя», «Одно лицо», «Красивая мамамочка», «Замечательная семья», «Юля, вы прекрасная мамочка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Барановская много путешествует. Обычно она полностью отказывается от косметики на отдыхе и дает коже отдохнуть. Девушка не стесняется своей природной красоты.