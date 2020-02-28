Барановская в костюме пижамного стиля и на шпильках пришла в Останкино

27 февраля соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале отпраздновала день рождения. Эвелине Хромченко исполнилось 49 лет. На личной страничке в Instagram экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина поздравила именинницу, пожелав знаменитости крепкого здоровья, счастья и процветания.

В микроблоге Юлия опубликовала совместный снимок с Хромченко. В кадре соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» отметилась в трендовом образе. Барановская пришла в Останкино в брючном костюме пижамного стиля, дополнив наряд бежевыми лодочками на шпильке.

Эвелина отдала предпочтение белому жакету и брюкам-дудочкам, позировав рядом с Юлией в черных туфлях на каблуке.

По словам Юлии, она считает соведущую по «Модному приговору» профессионалом своего дела и одним из главных экспертов в сфере моды. Знаменитость уточнила, что она часто прислушивается к мнению Хромченко относительно тех или иных тенденций, не оставляя без внимания те советы, которые она дает участницам в рамках эфирного времени.