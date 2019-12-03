ЗВЕЗДЫ

Договорились: Барановская не препятствовала поездке 7-летнего Арсения с отцом в Бухарест

За границей сын телеведущей провел всего два дня. Компанию в путешествии мальчику составил Андрей Аршавин.

Договорились: Барановская не препятствовала поездке 7-летнего Арсения с отцом в Бухарест
Андрей Аршавин (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Барановская не стала препятствовать поездке семилетнего сына в Бухарест. Примечательно, что на жеребьевку финальной стадии чемпионата Европы по футболу — 2020 мальчик отправился вместе с отцом. Андрей Аршавин съездил с Арсением за границу, после чего привез мальчика обратно к маме. Сама телеведущая утверждала, что никогда не запрещала Аршавину навещать или общаться с отпрысками. От футболиста Юлия родила троих детей: их старшему сыну Артему исполнилось тринадцать лет. Его сестренке Яне всего одиннадцать, а самому младшему наследнику Барановской — Арсению — семь лет.

После того, как малыш побывал в Бухаресте — там он провел всего два дня, вместе со звездной мамой, старшим братом и сестрой он посетил вечеринку Аллы-Виктории. Бывший муж Примадонны организовал для дочери праздник в восточном стиле в одном из ресторанов на Рублевке. Главной темой вечера стала любимая сказка именинницы — «Аладдин».

Маленьких гостей праздника развлекали аниматоры и приглашенные артисты. Все желающие могли полакомиться турецкими сладостями. По словам Юлии, она без преувеличения может назвать отца Аллы-Виктории «королем» по организации детских вечеринок. Поздравить именинницу с восьмилетием также пришли Сергей Лазарев с пятилетним сыном Никитой, Алсу с дочками — Сафиной и Микеллой, Николай Басков, Андрей Малахов и Наталья Шкулева, Ани Лорак с дочкой Софией и многие другие.

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Андрей Аршавиндети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаФилипп КиркоровЮлия Барановская
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Договорились: Барановская не препятствовала поездке 7-летнего Арсения с отцом в Бухарест
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